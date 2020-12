Auf der Suche nach den deutschen Tanten

Wo leben die drei Tanten des Serben Branislav Kojic? Eine entsprechende Suche kursiert derzeit auf Facebook und wird sehr oft geteilt. Es steht fest, dass der Großvater von Branislav Kojic im Jahr 1966 in Herford gestorben ist. Und dass in Deutschland drei Töchter von ihm zur Welt kamen.

Der in Serbien lebende Enkel wandte sich an die Facebook-Öffentlichkeit und bekam Kontakt zum Herforder Stadtführer Mathias Polster. Da Branislav Kojic der deutschen Sprache nicht mächtig ist, verwendet er Google Translate als Übersetzungsprogramm. Um zu dokumentieren, dass seine Suche nach den Tanten aus Herford seriös ist, schickte er auch Unterlagen – unter anderem eine Kopie seines Personalausweises.

Zuerst wandte sich der 60-Jährige an eine Facebook-Gruppe aus Herford. Er bittet die Mitglieder um Hilfe und schreibt über seinen Großvater: „Nach seiner Gefangenschaft lebte mein Großvater in der Stadt Herford und hat dort drei Töchter.“ Bereits im Jahr 2012 hatte der Enkel zum Kommunalarchiv Herford Kontakt aufgenommen und um eine Kopie der Sterbeurkunde seines Großvaters Zivota Kojic gebeten.

Archivar Christoph Laue schrieb ihm unter anderem, dass die Ehefrau Emmi am 26. Juli 1984 in Herford gestorben ist. Auf der Meldekarte werden drei Kinder genannt: Ingeborg Brenda (verheiratete Fischer/1944 in Wuppertal geboren), Mila Kojic (1951 in Bad Salzuflen geboren) und Jelena Kojic (1956 in Herford geboren). Auf Anfrage teilt das Kommunalarchiv jetzt mit, dass Mila Kojic und Jelena Humberg (geb. Kojic) zumindest im Jahr 1997 noch in Herford gemeldet waren.

Im Telefonbuch sind alle drei nicht zu finden – so dass Branislav Kojic auch über die Zeitung hofft, etwas über seine Verwandten zu erfahren. Und der 60-Jährige möchte sie auch kennenlernen. „Er hat selbst Kinder und will ihnen seine Tanten in Deutschland vorstellen“, erfuhr Polster.

Dass der Kontakt bisher nicht zustande kam, dass überhaupt keine Lebenszeichen vorliegen, ist der besonderen familiären Situation geschuldet. Zivota Kojic war mit einer Frau in Serbien verheiratet, mit der er zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter, hatte.

In Deutschland heiratete der Serbe ein zweites Mal – besagte Emmi, die 1984 in Herford gestorben ist. Aus der zweiten Ehe gingen jene drei Mädchen hervor, nach denen Branislav Kojic sucht. In Serbien sei er der einzige noch lebende Nachkomme seines Großvaters. Geheiratet hat dessen serbische Frau nicht noch einmal. Der Enkel schreibt über sie: „Obwohl Zivota Kojic nicht da war, benahm sie sich wie seine Frau.“ Wer etwas über die deutschen Töchter des Großvaters weiß, kann sich an Branislav Kojic (E-Mail: branak1960@gmail.com) wenden.