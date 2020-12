Herford -

An Zufälle darf Kreisposaunenwart Martin Lorenz vom Kirchenkreis Herford schon von Amts wegen nicht glauben. Also ist es wohl Fügung, dass er genau in jenem Augenblick vor dem Herforder Obdachlosenheim an der Werrestraße 117d aufspielt, als Christine Bier und Nadine Usling von Rotaract dort ihre Weihnachtsspende vorbeibringen.