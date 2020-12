Der Mann war auf der Osnabrücker Straße unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Er kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Die Rettungskräfte wurden um 12.44 Uhr alarmiert. Der 25-Jährige war in einem Mercedes Kombi in Richtung Bünde unterwegs, als ersten Informationen der Polizei zufolge ein Reifen an dem Wagen platzte. Der Fahrer, der allein in dem Auto unterwegs war, verlor die Kontrolle über den Mercedes und überschlug sich. Er kollidierte mit zwei Straßenbäumen und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der 25-Jährige konnte den Wagen selbstständig verlassen, wurde notärztlich versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bis zur Beendigung der Spurenauswertung durch die Polizei musste die Osnabrücker Straße in Höhe der Einmündungen Am Wiedholz und Hasenneststraße nahe der Bünder Stadtgrenze für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Der Mercedes wurde total beschädigt abgeschleppt. Am Wagen entstand ein Sachschaden von geschätzten 8000 Euro.