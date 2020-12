Allgemein gilt: Wo das Einkommensniveau hoch ist, viele Selbstständige und Beamte leben, gibt es auch mehr privat Versicherte. Der Kreis liegt dabei unter dem NRW-Landesdurchschnitt von 11,2 Prozent. In Herford und Umgebung sind etwa 90 Prozent der Menschen gesetzlich krankenversichert, exakt jeder zehnte privat. Ganz anders etwa die Verwaltungshochburg Bonn: Hier ist mehr als jeder Fünfte privat abgesichert. Am anderen Ende der Skala steht der Industriestandort Duisburg: Noch nicht einmal sechs Prozent der Menschen können sich hier auf eine private Versicherung verlassen.

Die gute Nachricht: Es gibt kaum noch Menschen, die nicht krankenversichert sind. Im Kreis Herford sind dies weniger als ein halbes Prozent aller Einwohner. Das belegt eine Auswertung des Statistischen Landesamtes mit Angaben für 2019. Aktuellere Zahlen liegen noch nicht vor.

Aber warum fallen überhaupt noch Menschen durch das Raster, obwohl seit 2007 eine Krankenversicherungspflicht gilt? „Ursache sind etwa Beitragsrückstände, bei denen unter bestimmten Voraussetzungen die Krankenkasse kündigen kann sowie Fristversäumnisse, also eine nicht rechtzeitige Beantragung zur Aufnahme in eine Krankenversicherung“, erläutert Frank Schlömann, Abteilungsleiter im Herforder Sozialamt. In der Kreisstadt seien aber weniger als 100 Fälle bekannt. „Die Situation hat sich hier seit dem aktiven Aufgreifen des Themas im Jahr 2017 deutlich verbessert.“ So sei es gelungen, dass trotz einer anfänglichen Ablehnung viele Menschen doch noch in die gesetzliche Krankenversicherung oder eine kostengünstigere Krankenkasse aufgenommen wurden. Hierzu hätten auch gesetzliche Veränderungen beigetragen.

Alle Personen, die Transferleistungen – etwa Hartz IV oder Sozialhilfe – erhalten, verfügten sowieso bereits über einen adäquaten Krankenversicherungsschutz. Das gelte ebenso für Asylbewerber. Aber was passiert, wenn Menschen ohne Versicherung medizinische Hilfe benötigen? Dann werde geprüft, ob die Betroffenen als sogenannter Betreuungsfall angemeldet werden können, um eine ärztliche Versorgung zu gewährleisten.

Nicht Versicherte, die keine Transferleistungen beziehen, können dann grundsätzlich eine sogenannte Hilfe bei Krankheit erhalten. „Die Leistungen entsprechen denen der gesetzlichen Krankenversicherung. In der Praxis erfolgt eine Behandlung dieser Menschen in den Krankenhäusern. Eine Kostenübernahme wird dann in der Regel durch den örtlichen Sozialhilfeträger geprüft“, erläutert Schlömann.

Zudem biete der Verein Medizinische Hilfen für Bedürftige im Haus des Herforder Mittagstisches an der Hermannstraße 16 eine Beratung und ambulante Versorgung an.