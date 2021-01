Herford (WB) -

Zu einem Einsatz musste die Polizei in der Nacht zu Sonntag an den Park „Siekers Wiesen“ an der Mindener Straße in Herford ausrücken. Sie stellten fest, dass mehrere Personen gegen die Ausgangssperre verstoßen hatten. Zwei alkoholisierte 18- und 19-Jährige aus Herford wurden gegenüber den Polizisten ausfällig.

