Herford (WB) -

Emilia und Noah waren 2020 in Herford die beliebtesten Vornamen, dicht gefolgt von Emily und Ben. Damit liegt Herford im Bundestrend, wo der Name Noah nach neun Jahren Ben an der Spitze abgelöst hat. Ähnlich ist es bei den Mädchen. Dort verlor Emma Platz eins an Mia, gefolgt von Emilia.