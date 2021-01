Wie angekündigt, hatte das

Das NRW-Umweltministerium macht auf Anfrage keine Angaben zur konkreten Situation im Kreis Herford. Ein Sprecher hat aber eine mögliche Erklärung,, warum weite Teile des Kreises auf der Karte plötzlich rot gefärbt sind. Ursache ist eine neue Forderung der EU-Kommission: Erstmals sind auch Teilflächen in bislang unbeanstandeten Grundwasserkörpern als belastet auszuweisen, wenn an einer einzelnen Messstelle Grenzwertüberschreitungen auftreten. „Auf diese Weite sind 70.000 Hektar belastete Gebiete neu in die Karte aufgenommen worden“, heißt es aus dem Umweltministerium – darunter vermutlich auch größere Flächen im Kreis Herford.

Kurios: Die als nitratbelastet ausgewiesene Gesamtfläche in NRW hat sich gegenüber einer Ermittlung von Anfang 2020 nach der Neuberechnung um 70 Prozent auf nur noch 350.000 Hektar verringert – knapp ein Viertel der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Hoffnung auf schnelle Veränderung gibt es für die betroffenen Landwirte nicht. „An den jetzt veröffentlichten Karten wird sich bis zur Düngesaison nicht mehr viel ändern“, erklärt Staatssekretär Dr. Heinrich Bottermann. Bis spätestens Ende Februar würden alle Details feldblockscharf ausgewiesen.