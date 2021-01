Verwüstungen in Herforder Einkaufszentrum – Täter sind auf der Flucht

Herford (WB) -

In einem Einkaufszentrum in der Herforder Nordstadt ist in der Nacht zu Mittwoch ein Geldautomat der Sparkasse gesprengt worden. Die Täter befinden sich auf der Flucht, die Polizei fahndet nach ihnen.