Bei dem Vorfall am 6. Oktober war ein 46-jähriger Herforder Radfahrer an der Bielefelder Straße von einem unbekannten Mann so geschubst worden, dass er gegen ein geparktes Auto krachte. An dem Auto enstanden Schäden, der Radfahrer blieb unverletzt.

Der unbekannte Tatverdächtige trug eine dunkle Jacke und Jeans, er hat grau-weiße Haare. Seine Begleiterin trug eine auffällige lilafarbene Jacke.

Das Amtsgericht Bielefeld erließ nun einen Beschluss zur Fahndung nach dem dringend Tatverdächtigen. Die Polizei fragt: Wer kennt den Mann oder kann Angaben zu dem Paar geben? Hinweise werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221/8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.