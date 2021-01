Laut Polizeibericht ereignete sich der Unfall um 19 Uhr in Bad Salzuflen in der Straße Am Zubringer. Eine 15-jährige Rollerfahrerin aus Bad Salzuflen war mit ihrem Mofa-Roller auf dem Radweg unterwegs. Etwa in Höhe der dortigen Tankstelle kam der Rollerfahrerin der 21-jährige Radfahrer aus Herford entgegen. Aus bisher nicht bekannten Gründen stießen beide Verkehrsteilnehmer frontal zusammen.

Der Radfahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die junge Rollerfahrerin und ihre Sozia blieben unverletzt. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei unter Telefon 05222/98180 entgegen.