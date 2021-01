Wer den Klick-Empfehlungen auf dem Bauzaun-Plakat folgt, landet auf der Obi-Homepage bei insgesamt neun zu besetzenden Stellen. Obi sucht Mitarbeiter für Bodenbeläge, Bauelemente und Fliesen, für das gesamte Bau-Sortiment, für Holz und Holzzuschnitt, für Garten und Gartenbaustoffe sowie für „alle Bereiche im Baumarkt“.

Wie viele Bewerber es inzwischen für diese Positionen gibt und ob auch ehemalige Mitarbeiter der geschlossenen Edeka-Filiale aus dem Friedenstal darunter sind, ist bei Obi nicht zu erfahren. Die Pressestelle des Baumarktes ist telefonisch nicht erreichbar und reagiert auch nicht auf wiederholte Email-Anfragen.

Die Baumarktkette Obi ist mit einem Jahresumsatz von 6,8 Milliarden Euro (2019) neben Kik und Tedi die umsatzstärkste Tochter im Tengelmann-Konzern. In Herford lässt Obi seinen Neubau von der Josef Schoofs Immobilien GmbH bauen. Dessen Prokurist Kosmas Thämmig bestätigt den anvisierten Eröffnungstermin im März, schränkt aber ein: „Coronabedingt können sich beim Innenausbau allerdings noch mögliche Verschiebungen ergeben.“

Bis dahin dürfte auf jeden Fall die Salzufler Straße fertig gestellt sein. Die mit wiederholten Vollsperrungen verbundene Sanierung dieser Straße hatte zu Ärger mit der Schoofs-Gruppe geführt. Nachdem ihr die Baugenehmigung bereits 2017 erteilt worden war, hätte sie den neuen Markt gerne schon im Frühjahr 2020 eröffnet. Über mehr als ein Jahr stoppte sie sämtliche Arbeiten auf dem ehemaligen Areal von Opel Corsmeyer, um die Fertigstellung der Salzufler Straße abzuwarten. Dann kam Corona hinzu.

Mittlerweile sind sowohl der künftige Haupteingang als auch das unter einem Glasdach angesiedelte „Gartenparadies“ gut erkennbar. Die Bauarbeiten werden jetzt überwiegend drinnen fortgesetzt. Sobald die Salzufler Straße im Frühjahr geöffnet wird, führt sie dem neuen Baumarkt (10.000 Quadratmeter Mietfläche, 220 Parkplätze) Kunden aus zwei Himmelsrichtungen zu. Aus Herford kommen Verbraucher, die ihr Geld nicht bereits bei Toom oder im Hammer Markt ausgegeben haben; aus Bad Salzuflen kommen Kunden, die im dortigen Toom nicht fündig geworden sind.

Der am 9. März 2020 in Limburg eröffnete Obi-Baumarkt ist mit einer LED Beleuchtung ausgestattet und nutzt Regenwassertanks zur Bewässerung der Pflanzen. Zudem verfügt der Markt über eine automatisierte Be- und Entlüftung mit CO2-Überwachung und einer intelligenten tageslichtabhängigen Beleuchtungssteuerung. Zum Sortiment gehören dort eine große Bauhalle mit einem erweiterten Sortiment an Baustoffen und Dämmstoffen, ein Küchenplaner mit verschiedenen Musterküchen und ein Badplaner.