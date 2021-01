„Es ist schon richtig, dass das Treppenhaus eines öffentlich Hauses nicht ausschließlich kulturaffinen Bürgern zugänglich ist. Insofern ist das Treppenhaus im Elsbachhaus , welches seit fünf Jahren dank der kreativen Weitsichtigkeit der Herforder WWS um Magnus Kasner als Galerie genutzt werden darf, etwas ganz Besonderes.

Die Treppenhausgalerie im Elsbachhaus (THGE) bietet Künstlern (vorwiegend aus OWL) ein Forum, sich neben dem Marta und dem Kunstverein mit ihrer Arbeit präsentieren zu können. Die Galerie zeigt vier Ausstellungen pro Jahr und hat sich seit ihrer Gründung gerade wegen der Qualität der Künstler einen Namen gemacht, der mittlerweile weit über Herford hinaus bekannt ist.

Eine Kunstgalerie, die nicht nur durch ihren historischen Architekturmix, der zwischen Jugendstil und Bauhaus changiert, etwas Besonderes ist. Auch durch ihre öffentliche Zugänglichkeit bietet diese Galerie bei freiem Eintritt, zumindest für Herford, ein einzigartig niederschwelliges Kulturangebot.

Durch diese Offenheit der Galerie sieht sich der Herforder Kulturbeutel als Betreiber auch in einer pädagogischen Pflicht: Menschen, die sich vielleicht nicht so recht trauen, ein Museum oder eine Galerie zu besuchen, an bildende Kunst heranzuführen.

Und nun endlich zur gerade beendeten Ausstellung „Mit Gefühl“ der Mindener Künstlerin Jessica Koppe. Während der Laufzeit der Ausstellung sind immer wieder Arbeiten durch Herumdrehen unsichtbar gemacht und so missbilligt, ja zensiert worden.

Jetzt auch der Nachruf des Kulturredakteurs Hartmut Horstmann: „Nacktheit sorgt für Aufregung.“ Ja, Herrschaftszeiten: Welches Jahr schreiben wir denn eigentlich? Schauen diese Kunstbanausen, die dort Hand angelegt haben, sich nicht mal selbst an, bevor sie eine Wanne besteigen? Hat Oswald Kolle denn total versagt, hat der Sexualkundeunterricht diese Bürger nicht erreicht?

Gut, über Kunst kann man streiten, aber wir stellen fest, dass es auch nach 15 Jahren Marta noch einiges zu tun gibt in unserer beschaulichen Stadt. Auch bei meinen Ausstellungs- und Restaurationsdurchgängen habe ich mehrmals den Begriff „Pornografie“ raunen gehört. Koppe zeigt uns in einer geradezu schielesken Qualität die Schönheit der Schwangerschaft, die Schönheit des Lebens. Was hat das mit Pornografie zu tun? Wer sich schon einmal beim Aktzeichnen versucht hat, der kann erkennen, mit welch virtuosem Strich diese Körper gesehen worden sind. Egon Schiele, der im Alter von nur 28 Jahren 1918 an spanischer Grippe gestorben ist, wird sich sicherlich bei dieser Diskussion im Grabe umgedreht haben.

Nun, zum Glück ist Jessica Koppe nicht verhaftet worden. Aber mit ihrer Ausstellung hat sie es dennoch geschafft, die THGE für einige Besucher zu einer Art Frustrationsschleuse zu gestalten. Kunst kann, aber muss nicht immer dekorativ und erbaulich sein. Kunst sollte sinnlich, aber auch unsinnig sein. Kunst sollte uns nachdenklich machen.

Der Kulturbeutel Herford freut sich, auch während der Pandemie (wegen hygienischer Auflagen finden keine Vernissagen oder Künstlergespräche statt) ein Ausstellungsprogramm für 2021 anbieten zu können.

Darüber hinaus hat der Kulturbeutel gegen die Coronapandemie ein Art-Healing-Programm in Herford gestartet. Dabei erhalten viele Künstler aus OWL die Gelegenheit, in den geschlossenen Geschäften, verteilt über die Innenstadt, ihre Arbeiten präsentieren zu können. Künstler, die teilnehmen wollen, können sich beim Kulturbeutel Herford bewerben. Die Mailadresse lautet

weizenfeld-@gmx.de