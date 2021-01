27-Jähriger aus Herford randaliert in der Innenstadt

Herford (WB) -

Ein 27-Jähriger aus Herford hat am Dienstag in der Innenstadt randaliert und eine Tür des Herforder Rathauses eingetreten. Der Polizei hat ihn zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.