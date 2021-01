Schweißarbeiten am Dach haben Großbrand in Herforder Möbelfabrik ausgelöst

Herford -

Es war das größte Feuer im abgelaufenen Jahr in Herford: Jetzt ist klar, was den Brand ausgelöst hat, der am 11. Dezember eine Möbelfirma in Falkendiek vernichtet hat: Es war fahrlässige Brandstiftung.