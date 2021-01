Kein Autohaus neben Herforder Postzentrum

Herford -

Es sollte der Zusammenschluss von vier Autohäusern in einem großen Autozentrum in Herford werden. Das Autohaus Mattern hatte bereits 2017 das 50.000 Quadratmeter große Areal zwischen Briefverteilzentrum und dem Lager der Ahlers AG an der Bielefelder Straße gekauft. Doch jetzt macht die Bezirksregierung in Detmold Geschäftsführer Jürgen Mattern einen Strich durch die Rechnung.