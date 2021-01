Zehn Minuten, die wie Stunden sind

Herford (WB) -

Die Kinder quengeln. Sie sind jetzt lange genug in der Sonntagmittagskälte unterwegs gewesen und wollen nach Hause. Sie laufen über einen Feldweg an der Diebrocker Straße in Eickum, als hinter ihnen etwas knallt. Ein dumpfer Knall. Rauch steigt auf. Hellen Arndt (32) schaut kurz nach, was passiert ist.