Bereits zum wiederholten Male randalierte der Mann am Dienstag, 19. Januar, gegen 19 Uhr in einem Lebensmittelmarkt an der Werrestraße. Er setzte laut Polizei Mitarbeitern und Kunden zu und beleidigte diese mehrfach.

Die alarmierten Beamten forderten den Herforder auf, sich auszuweisen und das Geschäft umgehend in Begleitung der Polizei zu verlassen. Der 35-Jährige widersetzte sich dieser Aufforderung. Stattdessen versuchte er zu flüchten. Dabei warf er mehrfach Flaschen auf die Beamten, die diesem Angriff jedoch ausweichen konnte.

Die Polizisten überwältigten den 35-Jährigen schließlich und nahmen ihn in Gewahrsam. Da der Mann offenbar berauschende Substanzen zu sich genommen hatte, ordnete ein Richter umgehend eine Blutabnahme an. Die Filialleitung sprach ein Hausverbot aus, der Mann muss sich nun wegen Widerstand und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.