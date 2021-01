Nachdem der 33-jährige Geschädigte am Sonntag, 24. Januar, gegen 13 Uhr sein Wohnhaus am Mittenbrink verließ, bemerkte er mehrere persönliche Gegenstände auf seinem Grundstück. Diese hatte er im Auto zurückgelassen, das er am Vorabend vor seinem Haus geparkt hatte.

Der Mann stellte fest, dass sein Auto komplett durchsucht worden war und aus dem Kofferraum unter anderem ein Tablet, ein Laptop, diverse Bücher und Unterlagen, allesamt gelagert in einem Rucksack, entwendet wurden. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Rucksack am Nachmittag in der Nähe des Tatorts gefunden und der Polizei übergeben.

Die Bücher waren noch da, die übrigen Wertgegenstände fehlten jedoch. Der Wert des Diebesgutes beträgt etwa 1600 Euro, hinzu kommt der Sachschaden am Auto. Die Polizei rät, keine Wertsachen im Auto zurück zu lassen. Auch wenn der Pkw auf dem eigenen Grundstück geparkt oder nur kurz irgendwo abgestellt wird, sollten stets alle Wertsachen oder Taschen herausgenommen werden.