Weil Liebe bekanntlich durch den Magen geht und das gemeinsame Essengehen für viele Paare zum Valentinstag dazu gehört, bietet die Pro Herford gemeinsam mit Händlern der Markthalle und des Wochenmarktes ein besonderes Angebot zum Valentinstag an: ein Kochpaket, bestehend aus Zutaten für ein Hauptgericht und ein Dessert für zwei Personen.

Die Rezepte und Kochanleitungen für das Valentinstags-Menü daheim stammen vom Herforder TV-Koch und Quartier-Lounge-Betreiber Timo Hinkelmann. Das Paket besteht ausschließlich aus Produkten der Wochenmarkthändler, wird in einem wiederverwendbaren Markthallen-Stoffbeutel geliefert und beinhaltet alle notwendigen Zutaten – lediglich etwas Olivenöl, Salz, Pfeffer, einen Teelöffel Honig, 55 Gramm Mehl und 120 Gramm Zucker müssen selbst beigesteuert werden.

Als Hauptspeise gibt es Hähnchen-Oberkeulen-Steak auf Bohnen-Ratatouille und alternativ als vegetarisches Gericht Bohnen-Ratatouille mit Ofenkartoffel. Als Dessert rundet ein Schokoküchlein mit flüssigem Kern das Gericht ab. Nach Wunsch begleitet eine Flasche Herford-Wein das besondere Menü.

Für die Kochpakete ist eine Vorbestellung erforderlich. Diese kann bis zum 9. Februar 10.30 Uhr abgegeben werden: per Mail an markthalle@pro-herford.de oder telefonisch unter 05221/ 1891510. Bezahlt wird per Rechnung. Die Abholung findet je nach Wunsch am Freitag, 12. Februar, von 10 bis 14 Uhr oder am Samstag, 13. Februar, von 10 bis 14 Uhr im rechten Hallenflügel der Markthalle statt.

Mit etwas Glück können Leser des WESTFALEN-BLATTE ein Kochpaket nach Wahl aber auch gewinnen. Mitmachen ist ganz leicht: Einfach eine Mail mit dem Stichwort „Valentin“ bis zum 3. Februar 14 Uhr an die Redaktion schicken unter der Adresse: herford@westfalen-blatt.de. Ganz wichtig: Name, Adresse und Telefonnummer nicht vergessen.

Aus allen Teilnehmern wird der Gewinner ausgelost. Die Pro Herford nimmt dann telefonisch Kontakt auf, um die Wahl des Kochpaketes und dessen Abholung abzusprechen.