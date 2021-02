Heimische Experten begrüßen neue Regelung – in Herford bislang nur wenige Anträge

Herford (WB) -

Skorpione, Vogelspinnen, Schlangen – giftige Haustiere sind in den vergangenen Jahren schon mal zum Problem geworden. So war im September 2016 am Westring eine ausgewachsene Boa Constrictor aus ihrem Terrarium ausgebüxt und hatte zu einem Feuerwehreinsatz geführt.