Schnee-Chaos stoppt Herforder Post

Herford (WB) -

Post-Sprecher Rainer Ernzer muss lange nachdenken, um sich sich an ein ähnliches Wetter-Chaos zu erinnern. „Es war Heiligabend 2010, als massiver Schneefall die Zustellung stoppte, auch in weiten Teilen von OWL.“ Kein Vergleich allerdings zu Montag. „Vom Briefzentrum Herford wird keine Sendung zugestellt“, kündigt er am Morgen an. Und da dieses für ganz OWL zuständig ist, war kein einziger Briefträger in der Region unterwegs.