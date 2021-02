Die Essensausgabe an der Hermannstraße war in der vergangenen Woche vorübergehend außer Betrieb, weil der Ausgabeplatz an der Hermannstraße 16 witterungsbedingt unbegeh- und befahrbar war.

Das Risiko, die Ausgabestelle überhaupt nur zu erreichen, sei den ehrenamtlichen Helfern in dieser Zeit nicht zumutbar gewesen, teilt Geschäftsführerin Barbara Firidin mit.

Der Ausgabestopp sei ausgerechnet in die Woche mit den bisher tiefsten Temperaturen seit Jahren gefallen: „Unsere Kunden haben sich mit Konserven und Restbeständen über Wasser gehalten.“ Menü-Zutaten seien an der Ausgabestelle ausreichend vorhanden. Die Arbeit könne unter den bekannten Hygieneauflagen darum in der kommenden Woche problemlos wieder aufgenommen werden.