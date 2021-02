Gefahrgut-Alarm in Vlotho

Vlotho (WB/bu) -

Zu einem Gefahrgut-Einsatz, der dann glimpflich ausgegangen ist, musste am Dienstagvormittag die Feuerwehr ausrücken. In einem Büro einer Firma am Kannegiesser-Ring war nach Auskunft von Stadtbrandinspektor Torsten Sievering die Batterie einer EDV-Anlage heiß gelaufen.