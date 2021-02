Das Jugendschöffengericht sah es als erwiesen an, dass der junge Mann mit deutschem Pass im Juli 2019 nach einer Massenschlägerei zwischen zwei rivalisierenden Familien nahe dem Herforder Westring gegenüber dem Beamten handgreiflich geworden war. Der Polizist war im Anschluss an die Schlägerei drei jungen Männern bis in die Innenstadt gefolgt, da er davon ausging, dass sie an der gewalttätigen Auseinandersetzung beteiligt waren.

Vor der Wohnung des Angeklagten kam es zum Aufeinandertreffen. Dort schlug der 20-Jährige dem Beamten ins Gesicht, als dieser die Mutter beiseite schieben wollte, die sich zwischen ihren Sohn und den Polizisten gestellt hatte. Der junge Mann – er ist wegen gefährlicher Körperverletzung vorbestraft – bestritt vor Gericht den Angriff und berief sich auf Notwehr. Er und seine Mutter haben im Gegenzug den Polizisten angezeigt, da er zugeschlagen haben soll. Dieses Verfahren läuft noch.