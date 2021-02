Jahresrückblick am 21. Februar als Stream

Herford (WB) -

Der Februar ist der Monat, in dem Bernd Gieseking traditionell mit seinem Jahresrückblick durch die Region tourt. Diesmal fallen die Auftritte coronabedingt aus – doch Giesekingianer müssen dennoch nicht verzichten. Auf der Internet-Plattform „Stream your Artist“ ist der Kabarettist an diesem Samstag ab 19 Uhr live zu erleben.