Ärger mit dem Fitness-Studio

Wer sein Fitness-Studio wegen Corona nicht nutzen kann, weil es ganz geschlossen ist, der muss für die Zeit nicht zahlen, sagt die NRW-Verbraucherzentrale. Grundsätzlich müssen nur für die Zeiten Beiträge in voller Höhe gezahlt werden, in denen der per Vertrag versprochene Service auch in vollem Umfang nutzbar war.Wurde der Vertrag jedoch vor dem 8. März 2020 geschlossen und der Beitrag bereits bezahlt, gilt die so genannte „Gutscheinlösung“. Verbraucher müssen dann – an Stelle der direkten Rückerstattung der Beiträge – alternativ einen Wertgutschein in Höhe der Beiträge akzeptieren.Manche Studios bemühen sich aber auch konstruktiv um Lösungen, wie beispielsweise ein Online-Fitness-Angebot oder eine kostenlose Verlängerung des Vertrags im Gegenzug für die ausgefallenen Corona-Monate. Sollte es finanziell machbar sein, sind solche Angebote durchaus akzeptabel. Es gibt aus Sicht der Verbraucherzentrale jedoch keine Verpflichtung für die Kunden, auf solche Offerten einzugehen.Ordentliche Kündigungen zum Ende der jeweiligen Vertragslaufzeit sind weiterhin möglich. Wichtig ist hierbei, dass die vertraglich vereinbarte Kündigungsfrist eingehalten und auch nachgewiesen werden kann.