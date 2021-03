38-jähriger Bielefelder verursacht 2500 Euro Schaden an der Füllenbruchstraße in Herford

Herford (WB/ptr) -

Dass Alkohol am Steuer keine gute Idee ist, hat am Sonntagabend ein 38-jähriger Bielefelder auf der Füllenbruchstraße in Herford feststellen müssen. Er überfuhr gegen 20.55 Uhr mit seinem roten Toyota eine Verkehrsinsel.