Die Corona-Pandemie und der damit verbundene Lockdown trifft viele Branchen hart – so auch die regionale Gastronomie. Aus diesem Grund hat sich Peter Wehrmann für seine Supermärkte etwas ganz Besonders einfallen lassen und startet eine große Solidaritätsaktion für die Gastronomie. „Helfen Sie Ihrem Lieblingsgastronomen!” heißt es noch bis zum 13. März in seinen Häusern.

Ab einem Einkaufswert von 15 Euro erhält in diesem Zeitraum jeder Kunde bei Edeka Wehrmann an der Kasse nicht nur den üblichen Bon, sondern auch einen Rabattcoupon. Der ist allerdings nicht für ihn selbst, vielmehr für seinen „Lieblingsgastronomen“. An ihn kann der Kunde den Coupon weitergeben. Bis zum 31. August können die Gastronomie-Betreiber diese Edeka-Rabatt-Gutscheine sowohl in den C+C-Abholmärkten als auch über den flexiblen Zustellservice von Edeka Foodservice – dem Versorger für Großkunden und Gastronomie – einlösen. Sie erhalten dann bis zu 20 Prozent Rabatt auf den Einkauf von Food- und Nonfood-Sortimenten. Ganz unabhängig davon, ob sie bereits Bestandskunden sind oder Neukunden werden möchten.

Inhaber Peter Wehrmann unterstützt schon jetzt Restaurants aus der Region und bietet ihnen Platz für Aktionsstände oder den Verkauf von Speisen in seinen Supermärkten. Mit der Aktion „Helfen Sie Ihrem Lieblingsgastronomen!” wird diese Solidarität gemeinsam mit den Verbrauchern ausgeweitet . Die Rabatt-Gutscheine sind in den ersten beiden Märzwochen bei Edeka Wehrmann erhältlich. Falk Langhof, Marktleiter bei Edeka Wehrmann in Eilshausen, findet die Aktion richtig klasse. Natürlich werde er mitmachen. Und er weiß auch schon, wem er seinen Gutschein zugute kommen lässt: „Der geht an das Restaurant Zum weißen Stein in Enger – mein Lieblingsrestaurant.“ Weitere Informationen zur Wehrmann-Aktion gibt es online.