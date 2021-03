Kreis Herford weist neuen Reitweg in Falkendiek aus

Herford (WB) -

Im Gebiet des Hombergs in Herford hat der Kreis in Zusammenarbeit mit der Stadt einen neuen Reitweg ausgewiesen. Das Reiten am Homberg ist jetzt auf den als Reitweg gekennzeichneten Wegen gestattet.

Von