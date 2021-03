24-Jähriger aus Herford wird bei einem Unfall in Hiddenhausen schwer verletzt

Hiddenhausen (WB) -

Ein 24-Jähriger aus Herford ist am Donnerstag bei einem Unfall in Hiddenhausen schwer verletzt worden. Laut Polizei ist offenbar ein Reifen am Auto des Herforders geplatzt, woraufhin das Fahrzeug im Graben landete.

Von