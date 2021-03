Ansonsten war die Zahl der Menschen in Herfords Fußgängerzone am Montag überschaubar. „Wir sind trotzdem froh, dass es wieder losgeht“, sagt Nicolas Tscheche. Der Inhaber von gleich drei Schuhgeschäften rund um den Alten Markt atmete nach dreimonatiger Corona-Pause spürbar erleichtert aus. Auch wenn er sich von der Öffnung unter besonderen Bedingungen nicht allzu viel verspricht, „es sind aber wenigstens wieder ein paar Leute in der Stadt“. An seinen drei Standorten, zwei zu Beginn der Bäckerstraße sowie ein Schuhgeschäft im Textilhaus Klingenthal, kann Tscheche maximal 14 Kunden lassen. Ein Kunde beziehungsweise eine Kundin pro 40 Quadratmeter.