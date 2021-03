Als junger Kirchenmusiker in Schweicheln

Als Lothar Mohn, bis vor einem halben Jahr Kirchenmusikdirektor in Hannover, von den Auflösungsplänen erfuhr, wandte er sich sofort an ehemalige Mitstudenten und sammelte Unterschriften. Diese schickte er an die Landeskirche (das HK berichtete). Um zu verstehen, warum sich der 66-Jährige nicht nur aus nostalgischen Gründen für Herford engagiert, muss man seine Studienerfahrungen kennen. Im hessischen Hanau geboren, studierte Lothar Mohn von 1976 bis 1982 in Herford.