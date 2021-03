Zwei 48 und 29 Jahre alte Männer müssen sich am Donnerstag vor dem Amtsgericht Herford wegen eines illegalen Rennens verantworten. Der folgenschwere Crash am 4. Juni vergangenen Jahres hatte für eine stundenlange Sperrung des Innenstadtrings gesorgt. Der 29-Jährige Mercedes-Fahrer und sein Kontrahent in einem BMW waren miteinander bekannt .