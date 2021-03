Nach Feuer: Postfiliale in Herford ab Mittwoch wieder geöffnet

Herford -

Von Ralf Meistes

Nach dem Feuer im Vorraum der Postbank-Filiale in der Bäckerstraße dauern die Ermittlungen der Polizei noch an. Offenbar war in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Gegenstand im Vorraum der Filiale angezündet worden.