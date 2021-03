Mut machen und Hoffnung schöpfen

Corona macht Angst, Corona macht einsam, Corona bringt Menschen an den Rand des Burnouts und darüber hinaus – vor allem Frauen fühlen sich angesichts der immensen Anforderungen durch Beruf, Homeschooling und Haushalt oftmals hoffnungslos überfordert . Eine ausweglose Situation? „Nein, keinesfalls“, betont Psychologin Evelyne Müller. Sie bietet im Rahmen des Frauenkulturabends der Gemeinde Kalletal ein Zoom-Webinar zum Thema „Positiv und gelassen bleiben in diesen Zeiten“ an.