FDP will Livestream von Ratssitzungen

In den vergangenen Monaten hatte die Stadt Herford aufgrund der Corona-Pandemie einige Sitzungen live im Internet übertragen. „Wir wollen, dass auch in der Nach-Coronazeit Bürgerinnen und Bürger über das Internet an den Sitzungen teilnehmen können“, sagt der FDP-Fraktionsvorsitzende Günther Klempnauer. Deshalb soll die Stadt die entsprechende Technik anschaffen und Personal zur Verfügung stellen, das die Technik bedient. Darüber hinaus soll zu den Sitzungen ein Gebärdendolmetscher engagiert werden, damit auch Menschen mit Hörschädigungen die Debatten verfolgen können. Über den Antrag sollen die Ratsmitglieder am 26. März abstimmen. Es gibt aber auch Ratsmitglieder, die nicht mit Bild und Ton live im weltweiten Netz erscheinen möchten. Und dieser Umstand macht aus Sicht von Bürgermeister Tim Kähler einen Livestream von Sitzungen sinnlos.