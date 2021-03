Mit dem Austritt aus dem Arbeitgeberverband hat sich Sulo die Tarifverhandlungen ins eigene Unternehmen geholt. Parallel zu den Tarifgesprächen in der Metall- und Elektroindustrie wird hier seit Wochen um einen separaten Haustarifvertrag gerungen. Solche „Einzelkämpfer“ zählen in allen Branchen zu den bevorzugten Streikzielen von Gewerkschaften. In einer Pressemitteilung kritisiert die Sulo-Geschäftsführung den Warnstreik, da sie in der letzten Verhandlungsrunde ein konkretes, angemessenes Angebot für das Jahr 2021 gemacht habe.