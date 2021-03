Die coronagerechte Übergabe übernahmen die beiden Ausbildungsleiterinnen Pamela Galla und Alina Düsterhöft, die voll des Lobes für die guten Leistungen ihrer Prüflinge waren. „Wir sind mächtig stolz auf unsere Nachwuchsbanker, die trotz der Herausforderungen im vergangenen Jahr ihre Prüfung mit Erfolg bestanden haben“, erklärt Düsterhöft. Neben der coronabedingten Umstellung auf digitalen Fernunterricht waren dabei auch die Auswirkungen der zurückliegenden Fusion zu bewältigen .

In den drei Jahren lernten die Azubis das Banker-Handwerk von der Pike auf. „Alle legten dabei gerade angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen ein großes Engagement an den Tag“, so Pamela Galla, die sich besonders freut, dass insgesamt acht der zehn Azubis die Chance einer Übernahme durch die Bank ergriffen haben.

Meike Dammeier verstärkt nun den Kundenservice im Regionalmarkt Petershagen. Simon Schumacher widmet sich der Kundenberatung in der Herforder Arndtstraße. Furkan Koc unterstützt das Team der Geschäftsstelle Enger als Servicemitarbeiter. Kevin Möser wiederum ist in gleicher Funktion im Regionalmarkt Herford-Löhne im Einsatz. Christopher Braun und Maximilian Siegert unterstützen das Serviceteam im Regionalmarkt Minden. Kjell Rolfes verstärkt das Beratungsteam in Eidinghausen und Stefanie Lewen berät die Kunden in der Geschäftsstelle Volmerdingsen. Nils Brauer und Charis Höcker stellen sich neuen Herausforderungen.