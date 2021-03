Die Stadt wollte das Museum, in dem an die bedeutende Herforder Stiftgeschichte erinnert wird, eigentlich am 3. April 2022 eröffnen, dem Geburtstag des Unternehmers und Mäzen Dieter Ernstmeier. Doch jetzt ist von einem Baubeginn frühestens Ende 2021 die Rede. Der Stadtrat beschäftigt sich mit dem AFaM in der Sitzung am 26. März.