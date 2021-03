„Mit maximaler Beschleunigung losgerast“

Als dann noch eine Zeugin, die am Mittag des 4. Juni 2020 hinter dem Raserduo fuhr, den exakten Hergang des illegalen Rennens wiedergeben konnte, war es um die anfänglich massive Abwehrhaltung der Angeklagten geschehen. Nach kurzer Verhandlungspause legten sie am Donnerstag vor dem Amtsgericht ein Geständnis ab. Ja, dem Unfall, bei dem der Mercedes-Fahrer (29) nach 90 Metern die Kontrolle über sein Auto verlor, über den begrünten Mittelstreifen in den Gegenverkehr raste und auf der anderen Straßenseite drei geparkte Autos rammte, sei ein illegales Straßenrennen vorausgegangen.