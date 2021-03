Ein Verkehrsteilnehmer hatte das Tier entdeckt und der Autobahnmeisterei gemeldet. Straßenwärter Lothar Köhnemann rückte aus und fand tatsächlich die lethargisch wirkende Eule. Sie saß in Fahrtrichtung Hannover am Fahrbahnrand der Parallelspur an der Ausfahrt Bad Salzuflen und rührte sich nicht.

Der Straßenwärter packte das verängstigte Tier vorsichtig in einen Pappkarton und brachte es zum Tierpark Herford , wo es gründlich untersucht wurde. Nach ersten Einschätzungen der Experten weist die Eule keine Verletzungen auf und wird jetzt ein paar Tage im Tierpark Kräfte tanken und sich erholen, ehe sie an geeigneter Stelle wieder freigelassen wird.