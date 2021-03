Volksbank lädt Magier in die Akademie ein

Herford (WB) -

Mit einer wahrlich zauberhaften Show startet die exklusive Mitglieder-Akademie der Volksbank Herford-Mindener Land am Samstag, 3. April, um 18 Uhr in die neue Saison. Die „Magic-Show in eurem Wohnzimmer“ der Ehrlich Brothers bietet den Mitgliedern ein Mitmach-Erlebnis für die ganze Familie.