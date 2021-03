Ermittler finden „große Mengen“ Kinderpornos

Herford/Hiddenhausen (WB) -

Von Bernd Bexte

Genau eineinhalb Jahre ist es her, dass ein Mann aus Hiddenhausen in den Fokus von Polizei und Staatsanwaltschaft geriet, weil er im Besitz von kinderpornographischen Bildern sein soll. Erst jetzt haben die Ermittler die Auswertung der sichergestellten Datenträger beendet – weil es so viele waren und die personellen Kapazitäten begrenzt sind.