In einer Erklärung des Vereins heißt es: „Wir sind überwältigt von der Vielzahl der Beiträge. Das zeigt, wie sehr sich Herforder für ihre Geschichte interessieren.“ Als eigenen Namensvorschlag hatte der Geschichtsverein zunächst die einstige Stadtheilige und Stiftspatronin Pusinna ins Gespräch gebracht – und damit kontroverse Reaktionen ausgelöst (wie in den Leserbriefspalten dieser Zeitung, aber auch in sozialen Medien nachzulesen ist).