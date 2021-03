Ohne weiteres klären lässt sich dies nach der Lektüre von „Eurotrash“ nicht. Christian Kracht ist zu sehr und zu gerne literarischer Spieler, als dass er in die plumpe Authentizitätsfalle tappen würde. Der Autor hat ganz offensichtlich seine Freude daran, in seiner Literatur biografische Spuren zu legen. Diese beginnen mit dem Verweis auf den Debüt-Roman „Faserland“, als dessen Fortsetzung „Eurotrash“ angesehen werden kann.

Mit seinem Erstling hat der Autor als junger Mann Popliteratur-Geschichte geschrieben. In „Eurotrash“, 25 Jahre später, ist der Ich-Erzähler erneut unterwegs – diesmal mit seiner exzentrischen Mutter in ei­nem Taxi durch die Schweiz. Egal, ob und wie diese Fahrt tatsächlich stattgefunden hat: Kracht erzählt eine Geschichte, die mehr sein will als Fiktion. Die Nazivergangenheit des Großvaters, der Vater mit seinen Neureichen-Attitüden, die Mutter mit ihrer Alkohol- und Tablettenabhängigkeit: An Abgründen besteht kein Mangel.

In der Leichtigkeit des Erzählens über diesen Abgründen, ohne die Familienhölle zuzudecken oder abzumildern, offenbart sich die Könnerschaft Krachts. Und am fast schon schalkhaften Verwirrspiel mit den Fährten. So habe er in „Faserland“ behauptet, der Ich-Erzähler höre bevorzugt die Musik der „Eagles“. Doch in Wirklichkeit habe der Autor Kracht sie schrecklich gefunden, verrät er jetzt – was angesichts der popkulturellen Sozialisation aus der „Faserland“-Zeit nicht wirklich überrascht.

In „Eurotrash“ liefert sich der Sohn einen mitunter amüsanten Generationen-Schlagabtausch mit seiner Mutter, die der Autor bei aller zu Tage tretenden Verwirrtheit niemals ihre Würde verlieren lässt. Geradezu berührend, als solle sie vor den Blicken der Außenwelt beschützt werden. Ein wunderbares Buch ist so entstanden – klug, abgründig, empathisch.