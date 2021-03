Die hauptamtliche Wache und die Löschgruppen Diebrock und Schwarzenmoor waren ab 15 Uhr im Einsatz : unter anderem an der Hombergstraße, der Senderstraße, Am großen Stein, am Oetinghauser Weg und an der Diebrocker Straße.

Bereits am Morgen war die hauptamtliche Wache zu einem Verkehrsunfall auf der A2 gerufen worden. Ein weiterer Einsatzort war gegen 14.10 Uhr an der Schmiedestraße. Hier war Essen auf einem Herd angebrannt und sorgte für Rauchentwicklung und Brandgeruch.