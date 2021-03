Gefühlslage „wechselnd“

Bei einem Standortgipfel waren die Argumente ausgetauscht worden. Der Superintendent hatte eine finanzielle Beteiligung des Kirchenkreises Herford in Aussicht gestellt – und zwar am Gebäude, sei es Neubau oder Renovierung. Eine Summe nannte Reinmuth nicht, eine Refinanzierung solle über Pacht oder Miete erfolgen.

Während des Gesprächs gewann der Superintendent allerdings den Eindruck, dass das Geld nicht ausschlaggebend ist. Es sei eher die Frage, welche Kooperationsmöglichkeiten gebe es in Herford, welche im Zusammenhang mit der Evangelischen Hochschule Bochum, auf deren Gelände ein Neubau errichtet werden soll. Als ein Argument für Herford hat der Superintendent auf die Verwurzelung der Hochschule in der Region hingewiesen. So sind die Studenten als Kirchenmusiker in vielen Gemeinden tätig.

Reinmuth befürwortet das Vorhaben der Landeskirche, den klassischen Hochschulbereich (Herford) und die Pop-Akademie (Witten) an einem Standort zusammenzuführen. Bei einem Rückzug aus Herford sieht er für den klassischen Bereich eine Übergangszeit von zehn bis 15 Jahren – drei bis vier Jahre alleine für die Rückentwicklung des Studiengangs aus Herford, dann der Wiederaufbau in Bochum.

Auch wenn die Argumente ausgetauscht sind, beschäftigt das Thema den Superintendenten weiterhin: „Ich führe viele Gespräche. Und wenn Leute sagen, dass sie sich äußern wollen, dann bekräftige ich sie.“