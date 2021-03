Michael Vesper als Lidl-Lobbyist in Herford

Mit Michael Vesper hat Lidl einen prominenten Fürsprecher engagiert, der die Interessen gegenüber Politik und Verwaltung in Herford vertritt. Am Montag weilte der Ex-Grünen-Politiker, frühere stellvertretende NRW-Ministerpräsident und ehemalige Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes bereits zu einem Gespräch in Herford.