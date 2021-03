„Bäume verbessern unser aller Lebensqualität. Sie spenden Schatten, liefern Sauerstoff und sind Lebensraum und Nahrungsquelle für viele Tierarten. Somit leisten sie einen wichtigen Beitrag gegen den Klimawandel.“ Dieser Text steht auf dem Antragsformular, das ab dem 24. März auf der städtischen Internetseite (www.herford.de/baumfoerderung) freigeschaltet ist.

Wer einen Gratis-Baum im Wert um die 250 Euro bekommen möchte, sollte schnell sein. Die ersten 222 Teilnehmer ziehen sozusagen das hölzerne Los. Die beiden einzigen Voraussetzungen: Sie müssen in Herford wohnen und den Baum in ihrem eigenen Garten pflanzen. Auf Wunsch werden sie von den Fachleuten der SWK unterstützt.

Bei den zu gewinnenden Bäumen handelt es sich übrigens nicht um mickrige Pflänzchen, sondern um stattliche Exemplare. Einen Beispiel-Baum hat Bürgermeister Tim Kähler am Dienstag an der Ahmser Straße symbolisch eingegraben. Der Ahorn-Stamm war bereits so dick wie eine Getränkedose und ragte geschätzt vier Meter in den Himmel.

Zur Auswahl stehen jede Menge Varianten. Axel Echternkamp vom Grünflächenamt hat eine Liste erarbeitet mit Bäumen, die sich für Privatgärten eignen. „Darunter sind vor allem solche Arten, die mit dem Klimawandel gut zurecht kommen und relativ klein bleiben.“ Es sei aber auch kein Problem, Linden oder Eichen zu besorgen.

Neben dem öffentlichen Grün – im Stadtgebiet stehen ohne Wald etwa 40.000 Bäume – tragen auch private Gärten und Vorgärten dazu bei, die Stadt lebenswerter zu machen und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. „Ich möchte aber nicht verbieten, sondern Anreize schaffen“, betont Tim Kähler.

Mit dem kommunalen Förderprogramm der kostenfreien Baumpflanzungen auf Privatgelände sollen genau diese Anreize geschaffen werden. Der Nutzen der privat gepflanzten Bäume komme dem gesamtstädtischen Klima und letztlich damit allen Bürgerinnen und Bürgern in Herford zugute.