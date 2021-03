Stadt will Mieter mitbestimmen

Das sagte Bürgermeister Tim Kähler während eines Pressegesprächs am Mittwoch im Rathaus. Der Verwaltungschef will die Fußgängerzone von Grund auf „umbauen“. „Das Ziel besteht nicht darin, die alte Innenstadt wiederherzustellen, auch nicht darin, die Innenstadt von 2019 zu retten, sondern die neue Innenstadt der Zukunft zu gestalten, die durch eine multifunktionale Nutzung geprägt ist. Dazu zählen neben Handel, Gastronomie und Dienstleistungen auch Freizeit, Kultur, Wohnen und Arbeiten.“

Nur gut anderthalb Jahre in der Höckerstraße: Das Bekleidungsgeschäft Gina Laura wird Herford in Kürze verlassen. Foto: Moritz Winde

Dafür will die Stadt im so genannten „Herford-Plan“ – das Papier sei mit CDU und SPD abgestimmt und soll in einer Woche politisch abgenickt werden – jede Menge Geld in die Hand nehmen. „Wir werden massiv in Vorleistung treten. Klar ist aber: Dinge, die vor der Pandemie schon schlecht liefen, werden wir nicht retten.“

In puncto Shopping will sich die Stadt auf die 1A-Lage konzentrieren – sprich vom Neuen Markt bis zur Bäckerstraße. Kählers Credo: Klasse statt Masse. Eigentümer einer Immobilie würden finanziell gefördert, wenn die Verwaltung bei der Vermietung mitbestimmen dürfe. „Wir wollen entscheiden, welches Geschäft in welches Ladenlokal zieht“, sagt der Bürgermeister. Diese Art des Einflusses ist erst seit Corona möglich.

In den vergangenen Monaten hatten etliche große Ketten ihren Rückzug aus der Hansestadt verkündet – unter anderem Reno, Saturn und H&M . Zumindest beim schwedischen Modegiganten scheint das letzt Wort noch nicht gesprochen worden zu sein.

Das Ladenlokal im Altstadt-Center ist bereits ausgeräumt: Die Eisdiele Giovanni L. ist ein Opfer der Corona-Krise geworden. Foto: Moritz Winde

Nach Informationen dieser Zeitung soll der Textilriese unbedingt gehalten werden. Unterdessen intensiviert die städtische Wirtschaftsförderin Lisa Kunert offenbar ihre Bemühungen, das Gebäude am Gehrenberg zu kaufen. „Wir sind dran“, sagt sie.

Sollte der Millionen-Deal zustande kommen – er müsste politisch beschlossen werden –, hätte die Stadt zwar ein Gebäude in bester Lage, müsste allerdings noch erheblich in die Sanierung investieren. Vorteil: Die Behörde könnte selbst über die Nutzung entscheiden. Denn nach dem H&M-Aus könnte jahrelanger Leerstand drohen.

Der „Herford-Plan“ umfasst allerdings nicht nur die Entwicklung der Innenstadt, sondern alle Lebensbereiche, die unter der Pandemie leiden – darunter Soziales, Jugend, Tourismus, Kultur, Bildung und Sport. Der Tenor: „Wir gestalten aktiv und maßgeblich unsere Zukunft, indem wir gemeinsam neue Wege finden und gehen.“

Während andere Städte Pläne aufstellen, um die Innenstädte nach Corona wiederherzustellen, konzentriert sich Herford darüber hinaus auf Bereiche außerhalb des Zentrums. Gemeint sind Orte, die einen besonderen Erlebnis- und Wohlfühlcharakter haben.

Die Stadt macht für den „Herford-Plan“ eine halbe Million Euro locker, mit der Lebens- und Aufenthaltsqualität gesteigert werden sollen. Zunächst werden Ideen gesucht. Welche umgesetzt und gefördert werden, soll im Rahmen der Gesamtvermarktung geklärt werden.

Was soll die Stadt Herford also in Zukunft ausmachen? Anregungen werden von der Stadtmarketing-Agentur derzeit noch per Mail (herfordplan@herford.de) entgegen genommen, bald aber in einem eigenen Büro – natürlich in der Innenstadt.